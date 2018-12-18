В Челябинске вынесли приговор мужчине, зверски убившему женщину в лифте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, 5 сентября 2017 года 30-летний южноуралец заметил, как незнакомая женщина сняла в уличном банкомате деньги и положила их в сумку. Он последовал за женщиной до ее дома, вместе с ней вошел в подъезд, а затем в лифт. В кабине лифта он напал на женщину и не менее 10 раз ударил ножом в грудь. Потом вырвал сумку и сбежал. Его «улов» составил чуть более 17 тысяч рублей. Позже выяснилось, что деньги он потратил на наркотики.

Женщину доставили в больницу, но она так и не пришла в сознание и скончалась через 37 дней.

В суде мужчина вину признал и заявил, что не стал бы применять нож, если бы потерпевшая не сопротивлялась.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел: наличие малолетнего ребенка, факт совершения преступления впервые, активное способствование расследованию преступления – признание вины, раскаяние в содеянном и частичное возмещение потерпевшим вреда в добровольном порядке, состояние здоровья. При этом мужчина не работал и разведен, то есть ребенка воспитывает его бывшая жена.

Мужчину признали виновным в убийстве, сопряженном с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года (исполняется после освобождения из мест лишения свободы). Кроме того, в пользу супруга и сына погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 490 тысяч рублей каждому.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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