«Жду трамвая!» Уралец скрывался от суда в шкафу

Житель Магнитогорска пытался скрыться от судебных приставов в собственном шкафу и уверял, что это трамвайная остановка.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФССП России по Челябинской области, мужчина обвиняется в краже, но игнорирует судебные заседания. Поэтому приставом было дано поручение принудительно привести его в суд.

В квартире у мужчины приставы обнаружили веселую и пьяную компанию, однако самого хозяина дома не оказалось. Присутствующие заявили, что он ушел за добавкой.

Однако приставы этому не поверили и заглянули в шкаф:

«И обнаружили в куче тряпья скорчившегося подсудимого, – рассказали в ведомстве. – На вопрос, что он тут делает, тот ответил: «Трамвая жду! Сказали же: за добавкой пошел!»

Приставы доставили шутника в суд – ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.12.18

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