Ветер! В Челябинске впервые с начала декабря не продлили НМУ

В Челябинске впервые со 2 декабря не продлили НМУ: в среду, 19 декабря, в городе усилится ветер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», метеоусловия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ, установились в Челябинской области 1 декабря. Практически безветренная погода держалась в регионе 18 дней. В Челябинске НМУ объявили 2 декабря, и с тех пор ситуация постепенно ухудшалась. 6 декабря степень опасности усилили до второй. К середине прошлой недели дышать в городе стало невозможно ни на улице, ни в помещениях.

12 декабря возмущенные горожане массово явились в мэрию, и сразу после этого ситуация несколько улучшилась: многие датчики перестали фиксировать превышение ПДК вредных веществ в воздухе. Однако в отдельных районах горожане продолжали жаловаться на смог.

Наконец, природа сжалилась над Челябинском: завтра днем ветер усилится до 9 метров в секунду, а при порывах его скорость будет достигать 12 метров в секунду. Дуть ветер будет северо-запада, где нет никаких промышленных предприятий.

Правда, уже в четверг ветер может ослабнуть и смениться на юго-восточный, напомнив горожанам о Коркинском разрезе. А потом, согласно предварительному прогнозу, опять ожидается практически безветренная погода.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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