Выборы близко: тариф на вывоз мусора в Челябинском кластере срезали вдвое… Но это неточно (ФОТО, ВИДЕО)

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области предложило снизить тариф на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов вдвое против предложенного регоператором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские чиновники неожиданно жестко отнеслись к тарифу на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО), предложенному для Челябинского кластера.

Напомним, территориальная схема обращения с ТКО в Челябинской области предполагает разделение региона на пять кластеров: Магнитогорский (Магнитогорск, Верхнеуральский, Кизильский, Агаповский, Нагайбакский, Чесменский, Варненский, Брединский и Карталинский районы и Локомотивный городской округ), Челябинский (Челябинск, Копейск, Троицк, Южноуральск, Кунашакский, Красноармейский, Коркинский, Еткульский, Еманжелинский, Сосновский, Пластовский, Увельский, Троицкий, Октябрьский районы), Кыштымский (Кыштым, Верхний Уфалей, Снежинск, Озерск, Нязепетровский, Каслинский, Аргаяшский районы), Карабашский (Златоуст, Миасс, Карабаш, Чебаркуль, Чебаркульский, Кусинский, Уйский районы) и Горный (Трехгорный, Усть-Катав, Саткинский, Катав-Ивановский, Ашинский районы).

Для каждого из них в ходе конкурсных процедур был выбран региональный оператор. При этом в трех из них (Магнитогорском, Челябинском и Карабашском) таковым выступает ООО «Центр коммунального сервиса» – компания, ранее принадлежавшая структурам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, но в нынешнем году перешедшая под контроль неких москвичей.

Эксперимент по переходу на обслуживание региональным оператором начался в нынешнем году в Магнитогорском кластере. Деятельность ООО ЦКС вызвала вопросы Федеральной антимонопольной службы: в ведомстве сочли, что компания завысила тариф почти на 20% и потребовала снизить его. ЦКС, действительно, снизил тариф, но не на требуемые 19%, а меньше. При этом аргументировал снижение отнюдь не требованиями ФАС, а снижением в 7 раз платы за воздействие на окружающую среду, санкционированным федеральным минэкологии.

Есть вопросы к регоператору и у общественников. Так, по словам эксперта Общественной палаты Челябинской области Идеи Меньшиковой, к работе ЦКС (а точнее, ее отсутствию) в Кизильском районе общественники и жители района предъявляли претензии неоднократно.

Регоператор год не может наладить вывоз мусора в Кизильском районе, но исправно выставляет счета

Впрочем, это не единственные вопросы, возникающие у представителей общественности. «Мы уже три года общаемся с министерством экологии области, но так и не смогли добиться, чтобы появился реестр муниципальной собственности, – напомнила Идея Меньшикова. – Как вы представляете себе работу и контроль за деятельностью регоператора, если муниципалитеты даже не знают, какие контейнерные площадки им принадлежат?!»

Но самое интересное Южный Урал, по всей видимости, ожидает в следующем году. Минтариф на состоявшихся сегодня общественных обсуждениях предложил свои расчеты тарифа на обращение с ТКО для Карабашского, Кыштымского и Челябинского (самого большого в регионе). К удивлению присутствующих, заявленный для Челябинского кластера тариф областные чиновники снизили вдвое: со 106 рублей на человек до 53 (для жителей многоквартирных домов, для жителей частного сектора платеж составит менее 50 рублей на человека).

Подобная инициатива сильно напоминает ход федеральных властей по поводу пенсионной реформы, когда правительство изначально предложило повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин – аж с 55 до 63, но потом президент России Владимир Путин милостиво снизил пенсионный возраст для россиянок до 60 лет (то есть, по сути, повысил на те же 5 лет, что и у мужчин).

Действительно, долгое время в областном правительстве (например, в региональном министерстве экологии) обещали тариф «выше магнитогорского» (77 рублей на человека) – в районе 80-90 рублей. А тут еще директор челябинского МУП «Горэкоцентр» заявил, что тариф нужно сравнять с екатеринбуржским – 148 рублей на человека с 1 января следующего года. Так что 53 с человека выглядит весьма терпимо. При том, что платеж для стандартной семьи все равно возрастет вдвое: если раньше семья из четырех человек в двушке платила порядка 100 рублей в месяц, то теперь будет больше 200.

К тому же, по словам министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяны Кучиц, эта цифра не окончательная. Во-первых, у ЦКС есть еще время донести документы, которые смогут убедить минтарифа в экономической обоснованности их притязаний. К тому же, и новая редакция территориальной схемы обращения с ТКО (главный документ, на основании которого и формируется тариф) будет утверждена, предположительно, 24 декабря. А тариф собираются утвердить 25 декабря. И не исключено, что он окажется именно в пределах заявлявшихся ранее 80-90 рублей.

Хотя, если вспомнить о грядущих осенью следующего года выборах, вполне вероятно, что тариф «в районе 50 рублей с человека» и оставят. Ведь Челябинский кластер – самый большой в регионе. А значит, именно здесь живет значительная часть избирателей. К тому же, самые высокие на Южном Урале тарифы будут в Магнитогорском (77 рублей) и Крабашском (76 рублей) кластерах. В них регоператором также является ООО «Центр коммунального сервиса». И вполне возможно, что на фоне скандалов с Магнитогорском «мусорщики» предпочтут взять годичную паузу. А в следующем году выставят уже «экономически обоснованный» тариф. Тем более что, по словам министра Кучиц, не факт, что эти требования влетят в копеечку региональному бюджету: компенсировать сверхнормативный рост тарифов субъекты Федерации могут как напрямую оператору, так и потребителям (а многие ли согласятся отстаивать в очередях за справкой, чтобы вернуть 50-100 рублей в месяц?).

Но самое забавное, что тариф, который так торопится принять региональное министерство, может так и не заработать.

Общественница: «Утверждение тарифа незаконно!»

Впрочем, г-жа Кучиц не видит в этом проблемы. По словам чиновницы, для ее ведомства главное – утвердить тариф до 31 декабря нынешнего года. А начнет ли регоператор работать с 1 января года следующего и не утонет ли Челябинск в мусоре в новогодние каникулы – сфера ответственности других ведомств.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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