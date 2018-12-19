«Кто празднику рад»: челябинец стащил пиротехнику на 200 тысяч рублей

Челябинские полицейские случайно задержали машину с краденой пиротехникой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инспекторы полка дорожно-постовой службы ГИБДД Челябинска ночью для проверки документов остановили автомашину иностранного производства, за рулем которой находился 27-летний местный житель. При осмотре машины полицейские обнаружили более тысячи единиц пиротехнических изделий. Однако мужчина не смог пояснить стражам порядка, где приобрел эту продукцию, а также представить какие-либо документы на нее.

С целью установления всех обстоятельств мужчина вместе с пиротехникой был доставлен в отдел полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску.

Ранним утром по телефону к участковому уполномоченному полиции отдела полиции «Курчатовский» городского управления МВД обратилась 29-летняя женщина и сообщила, что ночью неизвестные украли из ее машины, припаркованной у дома по улице Шагольская, 1 тысячу 420 единиц пиротехнических изделий на общую сумму более 200 тысяч рублей. Участковый уполномоченный полиции, зная, что ночью был задержан мужчина с пиротехникой без документов, пригласил заявительницу в районный отдел полиции, где она опознала свое похищенное имущество.

По данному факту в отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество изъято и передано владельцу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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