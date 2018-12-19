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Среда, 19 декабря 2018, 11:53 мск

Новости Челябинск

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На Урале молодая мать жестоко убила годовалого сына

Жительница Южного Урала жестоко убила годовалого сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, днем 18 декабря в селе Ларино Уйского района 21-летняя мать несколько раз ударила ножом своего ребенка. Мальчик скончался. О произошедшем женщина рассказала родственникам, те вызвали полицию.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Мать задержана, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Павел Зварзин

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