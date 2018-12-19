Если доживете: в Троицке расселение разваливающихся домов отложили на 6 лет

В Троицке расселение разваливающихся домов отложили на 6 лет. Пришлось вмешиваться прокуратуре.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, согласно нормативным документам, принятым администрацией Троицка, в 2013 году шесть домов признаны аварийными, установлен срок для расселения до 31 декабря 2017 года.

Однако до сих пор новое жилье обитателям этих домов не предоставлено, а 29 декабря 2017 мэрия установила новый срок для расселения – до 31 декабря 2023.

Между тем, обследовав дома с привлечением специалистов территориальных отделов Роспотребнадзора и Государственной жилищной инспекции, сотрудники прокуратуры обнаружили, что на фасадах зданий имеются трещины и разрушения штукатурного слоя, шлакоблочной кладки; входные группы, общедомовые оконные блоки и полы имеют значительные повреждения.

«Вопреки требованиям статей 85 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации установленный муниципалитетом срок расселения жителей из аварийного жилого фонда с учетом технического состояния домов не основан на объективных данных и не является разумным», – заявили в ведомстве – По результатам проверки главе Троицка внесено представление об устранении нарушений закона, а также в Троицкий городской суд направлено исковое заявление о признании распоряжений администрации города Троицка от 29.12.2017 незаконными и о возложении на орган местного самоуправления обязанности по расселению аварийных многоквартирных домов в срок до 30.11.2019».

Челябинск, Павел Зварзин

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