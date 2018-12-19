«Харбин съест все деньги»: Челябинская область столкнулась с проблемой выполнения обещания, данного китайским партнерам

Челябинская область получит из федерального бюджета средства на субсидии авиаперевозок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росавиация готова поддержать усилия правительства Челябинской области по субсидированию приоритетных направлений авиаперевозок. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Филиппов.

Напомним, к практике субсидирования власти Южного Урала обратились в нынешнем году. На субсидии ряда авиарейсов из регионального бюджета было направлено 250 миллионов рублей, их получила авиакомпания «Ямал».

В 2019 году в качестве приоритетных направлений правительство области рассматривает Краснодар, Красноярск, Минеральные воды, Ростов-на-Дону, Самара, а также маршрут из Оренбурга в Тюмень с пересадкой в Челябинске. Правительство региона готово оплачивать до 61% затрат на авиарейсы в эти города. При этом власти Краснодарского края и Ростовской области уже заявили о поддержке усилий южноуральцев и готовы взять на себя половину расходов по субсидированию.

По словам замминистра, Москва поддержала усилия правительства Челябинской области: в 2019 году Росавиация направит федеральные средства на субсидирование заявленных миндортрансом направлений. В министерстве рассчитывают получить из Москвы 250 миллионов рублей.

Впрочем, бодрости в голосе чиновника поубавилось, когда губернатор Челябинской области Борис Дубровский напомнил о еще одном направлении – Харбин (провинция Хэйлунцзян Китайской народной республики). «Мы это направление даже не стали включать в заявку, – признался г-н Филиппов. – Харбин сразу съест все наши деньги».

Между тем, решать эту ситуацию необходимо: на кону слово, данное китайским партнерам. «Сейчас авиарейсы в Харбин дают нам 250 китайских туристов еженедельно, – рассказал министр культуры региона Алексей Бетехтин. – Пока их субсидируют власти провинции Хэйлунцзян. Но они ждут нашего решения о совместном субсидировании». И субсидирование со стороны Челябинской области, согласно договоренности, должно начаться уже в следующем году: именно на таких условиях китайские власти соглашались поддерживать рейс в 2018 году.

Замминистра путанно пообещал решить вопрос уже в процессе распределения субсидий. Но как это можно сделать, в региональном миндортрансе, похоже, не представляют.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.12.18

Если доживете: в Троицке расселение разваливающихся домов отложили на 6 лет. / Уличные прогулки с животными попадут под запрет. / На Урале молодая мать жестоко убила годовалого сына. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»