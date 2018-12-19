Суд огласил приговор главе южноуральского села, отдавшего бывшую школу под отмывание маткапитала

В Челябинской области глава сельского поселения «превратил» бывшую школу в жилой дом, чтобы отмывать средства материнского капитала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Нязепетровский районный суд признал бывшего главы Ункурдинского сельского поселения виновным в превышении должностных полномочий.

«Установлено, что обвиняемый, являясь главой органа местного самоуправления, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, в нарушение установленного законом порядка, явно выходя за пределы своих полномочий, в период 2013-2015 годов своими решениями незаконно передал две квартиры, расположенные в селе Ункурда Нязепетровского района и являющиеся муниципальной собственностью, в собственность третьих лиц, которые не имели права на получение жилья», – рассказали в надзорном ведомстве.

В результате селяне-очередники лишились возможности улучшить свои жилищные условия, а сельскому поселению был причинен ущерб в размере более 670 тысяч рублей.

Кроме того, в 2015 году глава села перевел нежилое здание бывшей школы, расположенное в поселке Беляево на территории Ункурдинского сельского поселения и находящееся в частной собственности, в статус жилого многоквартирного дома, в котором по документам было образовано и введено в эксплуатацию 11 квартир. В дальнейшем непригодные для проживания помещения были проданы по завышенной цене, с целью «обналичивания» и хищения средств материнского капитала граждан. Дело «обналичников» выведено в отдельное производство.

Экс-глава села осужден к 4 годам 7 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях.

В рамках уголовного дела прокурором района в интересах муниципального образования предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого причиненного преступлениями ущерба на сумму 673 тысячи рублей, данная сумма была установлена на основании проведенных оценочных экспертиз в рамках расследования уголовного дела. Приговором исковые требования удовлетворены в полном объеме, однако на основании того, что договоры безвозмездной передачи жилья являются незаконными, суд пришел к выводу о снижении суммы удовлетворенных исковых требований до 375 тысяч рублей.

На данный приговор государственным обвинителем внесено апелляционное представление, в частности на сниженную судом сумму причиненного преступлением ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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