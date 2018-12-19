В Челябинске рекламу про «пылесос в подарок» признали незаконной

Челябинские антимонопольщики признали рекламу с обещанием бытовой техники в подарок ненадлежащей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, реклама со сведениями «Пылесос в ПОДАРОК* при покупке стиральной машины», распространенная в магазине с коммерческим обозначением «RBT», содержала не соответствующие действительности сведения.

Так, обратившийся с заявлением в Челябинское УФАС житель Челябинска сообщил, что воспользовался информацией из текста рекламы бытовой техники. Потенциальным покупателям предлагалось приобрести стиральную машину HAIER и получить в подарок пылесос.

«Если использовать юридическую терминологию, то данная информация воспринималась покупателями как приглашение заключить договор купли-продажи, а также договор дарения, – рассказали в антимонопольной службе. – Однако фактически потребитель приобретал два товара (заключал договор купли-продажи стиральной машинки и пылесоса), на которые ему предоставлялась скидка. То есть непосредственно в дар бытовая техника не передавалась».

В подтверждение челябинец представил в антимонопольную службу копию кассового чека.

Челябинское УФАС России в своем решении указало, что данная реклама нарушает рекламное законодательство, поскольку природа договора купли-продажи и договора дарения различны. Следовательно, указанная в рекламе информация содержит не соответствующие сведения о природе заключаемого с потребителем договора.

Предприниматель, осуществляющий деятельность в данном магазине и являющийся рекламодателем данной рекламы, будет привлечен к административной ответственности.

Распространение ненадлежащей рекламы пресечено.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.12.18

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