Определены все 8 человек, которые будут избирать мэра Челябинска

Сформирован полный состав комиссии по выборам мэра Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Борис Дубровский назначил своих членов комиссии: вице-губернатора Евгения Голицына, начальника управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталия Шикова, начальника управления госслужбы аппарата правительства Татьяну Язовских и первого вице-спикера Законодательного собрания Юрия Карликанова.

Напомним, накануне Челябинская городская Дума определила своих членов конкурсной комиссии: Станислав Мошаров, Сергей Овчинников, Андрей Шмидт и Владимир Бодров.

Прием заявлений от претендентов начинается 20 декабря. А 26 февраля 8 выше названных человек определят, чьи кандидатуры внести городскую Думу для голосования. Депутаты примут свое решение 28 февраля.

Челябинск, Светлана Намская

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