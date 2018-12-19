В южноуральском парламенте освободились кресла вице-спикеров

Вице-спикеры Законодательного собрания Челябинской области Семен Мительман и Александр Журавлев складывают свои полномочия. Это решение сегодня одобрил президиум регионального парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Александр Журавлев и Семен Мительман заседают в ЗСЧО с декабря 1996 года. Первый с 2005 года возглавляет комитет по социальной политике, второй с 2001 года занимал пост вице-спикера и в разные годы руководил комитетами по экономической политике, по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению; а с сентября 2015-го комитетом по регламенту и депутатской этике. Посты председателей комитетов оба за собой пока сохранят, а отставку в роли вице-спикеров объясняют тем, что 60-летний Журавлев решил написать докторскую диссертацию, а 66-летний Мительман – сосредоточиться на бизнесе.

Их места в креслах заместителей спикера займут более молодые депутаты: 50-летний Олег Голиков с 2005 года представлял в ЗСЧО ЛДПР, а с 2015-го «Единую Россию»; 55-летняя Марина Поддубная работает в парламенте с июня 2012, но депутатский мандат получила лишь в 2015 году, пройдя в ЗСЧО по партийным спискам.

Челябинск, Светлана Намская

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