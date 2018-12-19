Экс-министр предупредил о возможной техногенной аварии в Челябинска

Экс-министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко заявил об острой необходимости укрепления свода одной из станции Челябинского метрополитена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1992 года метростроителями пройдено порядка 8 километров выработок различного сечения. Об этом бывший министр общественной безопасности Челябинский области напомнил вчера на своей странице в социальных сетях.

«С 2017 года приоритет работ направлен на поддержание горных выработок в безаварийном состоянии. В основном выполняются обслуживающие процессы – водоотлив, проветривание, очистка дренажных канав и водосборников, поддержания в рабочем порядке оборудования. На эти цели выделяются и расходуются бюджетные средства, – написал экс-чиновник. – Иные работы не проводятся, из-за отсутствия средств, которых надо не менее 16 миллиардов рублей в ценах 2013 года. Хотя есть острая необходимость на одной из станций (в силу ряда, причин не конкретизирую) приступить к возведению обратного (условно нижнего) свода, во избежание в дальнейшем техногенной аварии...»

При этом чуть более года назад, в конце октября прошлого года, возглавляя министерство общественной безопасности Челябинской области, г-н Савченко опровергал появившуюся среди горожан информацию о том, что грунтовые воды размыли основание станции «Торговый центр». «Все в рабочем режиме, никаких экстренных ситуаций в метро нет», – заявлял чиновник.

Впрочем, и сегодня экс-чиновник поспешил опровергнуть собственное предупреждение, упрекнув успевших опубликовать его слова журналистов в искажении «содержательной части» его поста. «Некорректно говорить о каком-либо разрушении недостроенных объектов метро в Челябинске, – заявил Евгений Савченко. – Другое дело, что на одной из станций есть необходимость завершить ряд первоочередных работ. Если этого не сделать, то в дальнейшем имеется риск допущения аварии. Этот участок станции находится на постоянном контроле метростроителей и контрольных органов».

Челябинск, Виктор Елисеев

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