На Южном Урале подросли цены на недвижимость: из крупных городов падение отмечены только в Златоусте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам ноября 2018 года средняя стоимость квадратного метра в Златоусте составила 21 тысячу 613 рублей, что поданным интернет-портала Domofond, на 2,5% меньше, чем год назад.

В Магнитогорске цены подросли на 1,4%, в Миассе – на 1,7%, в Челябинске – всего на 0,3%.

Однако в сравнении с предыдущим месяцем рост стоимости жилья в областном центре выглядит более внушительно: +2,1% на вторичном рынке. При этом более всего подорожали 3-комнатные квартиры – на 4,8%. Средняя стоимости «трешки» сегодня в Челябинске составляет 3 млн 200 рублей. Однокомнатные квартиры стоят около 1,5 млн, двухкомнатные – 2 млн 200 тысяч.

Подросли и цены на аренду: в Челябинске незначительно – сего на 0,5%. В Миассе – на 1,7%. В Магнитогорске арендовать квартиру стало дороже на 7%, чем год назад. А больше всего цены выросли в Златоусте – на 8,5%.

Челябинск, Светлана Намская

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