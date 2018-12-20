Чтобы работа не кончалась? В Челябинской области укладывают асфальт прямо в снег

Южноуральские общественники поймали дорожников за укладкой асфальта при минусовой температуре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты движения зафиксировали нарушения технологии при ремонте дорог на трассе «Магнитогороск-Чебаркуль».

Ремонт дорог при минусовых температурах стал для Челябинской области печальной тенденцией, отмечают в штабе движения. Такой ремонт служит недолго, и на следующий год обновленная дорога снова требует вложений.

Очередной случай общественники зафиксировали на видеокамеру на трассе «Магнитогорск-Чебаркуль» (участок дороги между поселком Спасский и Верхнеуральском), где рабочие укладывали горячую смесь, несмотря на минусовую температуру. Дорожники при виде общественников свернули работу и поспешили покинуть участок. Теперь в ситуации будет разбираться прокуратура.

При этом в городском управлении дорожного хозяйства неоднократно отмечали, что для ремонта южноуральских дорог используются два типа асфальтового покрытия: щебеночно-мастичный асфальтобетон и тип А марки 1. Оба типа непригодны для применения зимой.

«Горячие асфальтобетонные смеси, согласно СНиП, нужно укладывать на чистое сухое основание весной и летом при температуре воздуха +5 градусов Цельсия и выше. При укладке такой горячей смеси зимой покрытие становится пористым, в него попадает влага и при минусовых температурах, естественно, замерзает, разрушая свежее покрытие. Кроме того, зимой сложно добиться сцепления между слоями смеси, так что ремонт в морозы – это история про освоение денег, но никак не про качество. Почему бы не проводить в холодное время года другие дорожные работы? Мороз не мешает срезать старый верхний слой асфальта или проводить замену бортов», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Артем Артемьев.

Общественники отметили, что в этом году на безопасные и качественные дороги в Челябинской области было направлено 2 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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