В Челябинской области мать, отравившая младенца водкой, вновь предстанет перед судом

Прокуратура Челябинской области добилась пересмотра дела об отравлении младенца водкой.

Как сообщал ранее «Новый День», трагедия произошла в мае 2017 года в Красноармейском районе. Этому предшествовало несколько месяцев систематического спаивания ребенка.

40-летняя жительница Красноармейского района с крайней неохотой и раздражением относилась к выполнению своих родительских обязанностей. Чтобы младенец не мешал ей наслаждаться жизнью, она нашла очень удобный метод: успокаивала и усыпляла его, давая водку, которую наливала в детскую бутылочку. Продолжалось это с марта по май прошлого года, пока пятимесячный младенец не умер от отравления этиловым спиртом.

В отношении горе-мамаши возбудили уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Однако 16 января нынешнего года Красноармейский районный суд освободил мать-убийцу от уголовной ответственности, прекратив дело в связи с примирением сторон: потерпевшим по делу проходил супруг обвиняемой, который заявил, что претензий к ней не имеет.

Оказывается, прекращение расследования уголовных дел о гибели детей по статье «причинение смерти по неосторожности» – не такая уж редкость. Так, в конце сентября этого года Югорский районный суд прекратил уголовное дело в отношении владельца детского кафе, где была тяжело травмирована маленькая девочка. Голова ребенка попала в свисавшую с потолка в игровой зоне петлю и потерял сознание от удушения. Врачи боролись за жизнь малышки три месяца, но безуспешно. В итоге предпринимателя обвинили в причинении смерти по неосторожности. Однако уголовное дело было прекращено, так как обвиняемый «пришел к взаимопониманию» с родителями девочки, извинившись перед ними и загладив материальный вред.

В декабре этого года аналогичный исход постиг уголовное дело по факту гибели 7-летнего мальчика, провалившегося в ливневую канализацию в Сочи. Дело было закрыто за примирением сторон после того, как хозяин гостиницы, незаконно реконструировавший ливневку, выплатил родителям погибшего 150 тысяч рублей.

Но в южноуральской истории прокуратура области не согласилась с принятым судом решением и обжаловала его в президиум Челябинского областного суда «в связи с существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов, повлиявшими на исход дела, искажающими саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Постановлением президиума Челябинского областного суда от 19 декабря кассационное представление удовлетворено, решение суда первой инстанции отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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