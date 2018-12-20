Ученые пересмотрели историю динозавров и нашли еще одно недостающее звено эволюции

В итальянских Альпах обнаружены останки цератозавра – древнего хищного пресмыкающегося, род которого вымер примерно 145 млн лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые останки этого вида динозавров обнаружил и описал в 1884 году известный американский палеонтолог Отниел Чарлз Марш. Впоследствии окаменелые остатков цератозавров часто находили на территории США, Восточной Африки, на Пиренейском полуострове. В Италии подобная находка сделана впервые.

Цератозавры были крупными двуногими животными с мощными задними конечностями. Длина скелета самого крупного из найденных до сего времени экземпляров составляла примерно 7 метров. Масса достигала 980 кг.

Отличительной особенностью цератозавра был рельефный рог на носовых костях черепа, из-за которого ящер получил своё название, а также два роговых выступа над глазами. Цератозавры обитали возле водоемов, нередко охотились на рыб, крокодиломорфов и черепах, но могли напасть и на более крупных наземных травоядных.

Находка в Альпах существенно меняет взгляд на историю динозавров вообще и цератозавров в частности.

Так, до сих пор считалось, что крупные динозавры появились порядка 180-170 миллионов лет назад, а отсутствие роста животных в начале юрского периода объясняли суровым и нестабильным климатом того времени.

Однако итальянский экземпляр, названный учеными Saltriovenator zanellai, жил около 200 миллионов лет назад, то есть как раз в самом начале Юрского периода. Длина его скелета составляла 7 метров. В высоту ящер достигал 3 метров и весил 1,3 тонны. Это самый крупный из найденных хищник синемюрского яруса юрского периода (199,3 – 190,8 млн лет назад).

Судя по строению костей, он является переходным звеном между дилофозаврами, жившими в течение раннего юрского периода и цератозаврами верхнего отдела Юры.

Археологи пришли к выводу, что тело динозавра оказалось в море, где его изрядно искусали морские обитатели, сообщает Naked Science, затем, при формировании Альп 30 миллионов лет назад, его останки поднялись на поверхность.

Saltriovenator zanellai помог ответить ученым на давний вопрос: как именно птицы и трехпалые динозавры потеряли два «лишних» пальца, так как их древние предки были пятипалыми. У «альпийского динозавра» оказалось четыре пальца, и его самый длинный палец был аналогом указательного, а не среднего пальца, как считалось прежде для птиц и хищных динозавров.

Рим, Игорь Юров

Рим. Другие новости 20.12.18

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