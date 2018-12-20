Озерская чиновница осталась без работы, желая навариться на своей квартире

В Челябинской области чиновница вытрясла из горожанки полмиллиона рублей, не удовлетворившись ценой за квартиру, полученную от мэрии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Озерск в ходе рассмотрения анонимного обращения установило, что управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа заключило муниципальный контракт на приобретение жилого помещения в соответствии с муниципальной подпрограммой «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Озерском городском округа на 2014 год и плановый период до 2016 года» за счет средств субсидии из бюджета Челябинской области.

Согласно условиям муниципального контракта жительница «запретки», одновременно работавшая главным специалистом отдела администрации по поселку Метлино, действующая по доверенности, передала в муниципальную собственность жилое помещение, получив за нее свыше 1,2 миллиона рублей. Эта квартира по договору социального найма была предоставлена жительнице поселка Метлино, нуждающейся в переселении из ветхо-аварийного жилья.

Однако чиновнице показалось, что ей за жилье недоплатили. И после заключения договора социального найма она потребовала от новой жилицы еще 450 тысяч рублей, заявив, что сама отдала за нее 1,7 миллиона рублей. После чего женщина перечислила ей требуемую сумму.

По результатам проверки прокурором города главе администрации Озерска внесено представление, в котором поставлен вопрос об увольнении чиновницы в связи с утратой доверия. Служебный контракт с ней был расторгнут.

«Принятое работодателем решение обжаловано муниципальной служащей в Озерский городской суд, которым отказано в удовлетворении ее требований. Сведения об основаниях увольнения муниципальной служащей размещены администрацией округа в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, в настоящее время следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) на основании материалов прокурорской проверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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