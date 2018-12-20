Выпускное сочинение: Камю не вызвал интереса у южноуральских выпускников

Три сотни одиннадцатиклассников в Челябинской области завалили итоговое сочинение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, 19 декабря стали известны результаты итогового сочинения (изложения), которое проходило 5 декабря. Из более 14 тысяч выпускников 11 классов 98% участников успешно справились с творческой работой и получили допуск к государственной итоговой аттестации (ГИА).

Сочинения оценивались по системе «зачет/незачет», чтобы получить «зачет», одиннадцатиклассники должны были написать работу в соответствии с требованиями объема и самостоятельности написания. Критериями оценивания выступали: соответствие теме, аргументация с привлечением литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность.

Тему сочинения выпускники выбирали самостоятельно из 5 предложенных. Наиболее популярной темой для южноуральских школьников стала «В каких поступках человека проявляется доброта?». Ее выбрали 47% участников итогового сочинения.

Второй по популярности стала тема «Как характеризует человека его мечта?» (33,3%). Реже всего школьники выбирали тему «Что важнее в книге – как она написана или о чем?» (1,7%).

Другие две темы «Согласны ли Вы с французским писателем Альбером Камю, утверждавшим, что «каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир»?» и «Почему месть не помогает искоренить зло?» выбрали примерно по 9% участников.

«Как и в целом по стране, в Челябинской области 98% участников итогового сочинения успешно справились с данной работой. Данные результаты стабильны для нашей области: в прошлом году в декабрьские сроки также около 2% участников получили «незачет». Для тех же, кто не смог получить зачет или не явился на сочинение (изложение) по уважительным причинам, будут предоставлены дополнительные сроки – 6 февраля и 8 мая 2019 года», – проинформировала Елена Коузова, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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