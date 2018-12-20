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Четверг, 20 декабря 2018, 14:13 мск

Новости Челябинск

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Механоремонтный комплекс ММК стал лучшим социально ответственным работодателем

Структура ММК получила престижную региональную награду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Механоремонтный комплекс ММК удостоен престижной региональной награды за социально ответственную деятельность, осуществляемую на предприятии не первый год.

С 2017 года в Челябинской области реализуется государственная программа «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области на 2017-2020 годы», в связи с чем главное управление по труду и занятости населения объявило областной конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года». По условиям конкурса, возможность участвовать в нём предоставлена всем организациям и предприятиям, независимо от формы собственности и вида экономической деятельности.

Механоремонтный комплекс ПАО «ММК» принял участие в номинации «Трудоустройство инвалидов» и стал абсолютным победителем среди предприятий области. В 2017 году, по результатам которого и проходил конкурс, в ООО «МРК» работали 59 человек с ограниченными физическими возможностями: 27 – инвалиды по слуху, 32 – по общим заболеваниям. Это составляет шесть процентов от численности трудящихся, что превышает обязательную квоту для приёма на работу людей с инвалидностью, установленную законодательством Челябинской области, более чем в два раза.

«Работникам с ограниченными возможностями предоставляются все права, предусмотренные законодательством: право на сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, ночное время, безусловно, только при их согласии и при условии, что работы не запрещены по состоянию здоровья», – комментирует начальник управления персонала и социальных программ Механоремонтного комплекса Вячеслав Иванов.

Для адаптации работников с инвалидностью на производственной площадке действуют не только обязательные нормы законодательства, важно учитывать нюансы степени трудоспособности каждого человека. К примеру, способы коммуникации таких категорий работников во время производства заметно отличаются от общепринятых, поэтому для вновь трудоустроенных организована программа наставничества со стороны слабослышащих работников, которые давно адаптировались на производстве.

Люди с ограниченными физическими возможностями, трудоустроенные в Механоремонтном комплексе, живут полноценной жизнью. Многие из них – выдающиеся спортсмены. И это тоже многолетняя традиция. Здесь немало призёров чемпионатов и кубков России по дзюдо и самбо среди инвалидов по слуху, чемпионата России по большому теннису, Сурдлимпиады.

Механоремонтный комплекс ведёт активную благотворительную деятельность, традиционно поддерживает местное Всероссийское общество слепых – в этом году предприятие нашло возможность выделить организации материальную помощь, впрочем, как и годом ранее. Обществом оказана помощь для покупки тростей для незрячих и термометров «Говорящий».

«Понимаем, людям с ограниченными возможностями здоровья весьма непросто в жизни, – констатирует директор ООО «МРК» Сергей Унру. – И потому будем и впредь проводить политику толерантности, помогая тем, кто нуждается во внимании и поддержке, по возможности облегчать и улучшать условия их жизни и трудовой деятельности. Ведь речь идёт о социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, а это крайне важно».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.12.18

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