«Репетиторство – зло»: педагогов обвинили в развале школьной системы обучения

В развале системы образования в России обвинили педагогов, не исполняющих свои прямые обязанности в школе и навязывающих ученикам репетиторов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Законодательное собрание Челябинской области приняло в первом чтении региональный закон «Об установлении видов услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, оказываемых физическими лицами, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения».

Законопроект предусматривает освобождение от уплаты налогов самозанятых южноуральцев, оказывающих следующие услуги:

1) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;

2) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; 3) услуги фотографов;

4) услуги по зеленому хозяйству и цветоводству;

5) вспашка огородов, распиловка дров;

6) выпас скота;

7) изготовление бижутерии по индивидуальному заказу;

8) изготовление гончарных изделий по индивидуальному заказу;

9) изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения по индивидуальному заказу;

10) ремонт и настройка музыкальных инструментов;

11) услуги художников по индивидуальному заказу;

12) переработка давальческой шерсти на пряжу; производство сырых шкур и кож, выделка шкур крупного рогатого скота, свиней, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз по индивидуальному заказу.

Кроме того, Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц выплат (вознаграждений), полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, за оказание услуг

по присмотру и уходу за детьми, больными, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению мед.организации;

репетиторству;

уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.

Эта норма и вызвала споры. Ольга Мухометьярова предложила исключить из списка репетиторство, заявив, что подобные льготы ведут к разрушению государственной системы образования, так как педагоги превратили репетиторство в основную статью доходов:

«В школах уже откровенно заявляют: «Мы не занимаемся обучением – мы администрируем, а если хотите учить детей – идите к репетиторам». И тут же предлагают список, к кому можно обращаться – это все те же учителя. Сегодня минимальная ставка за час работы репетитора составляет в Челябинске 500 рублей минимум, а если это иностранный язык – то 1 тысячу рублей. При этом у репетиторов сохраняется школьная ставка, отпуск 56 дней, все льготы, – сообщила депутат. – Я вижу море лазеек в этом законе. Для бизнеса очень перспективно уйти в самозанятые, потому что сейчас он несет двойную налоговую нагрузку – из себя, и за самозанятых».

Ее реплика не понравилась спикеру ЗСЧО Владимиру Мякушу, который обвинил Мухометьярову в желании поскандалить.

Между тем, нашлись депутаты, поддержавшие мнение депутата-справедливоросса.

Так, Михаил Похлебаев рассказал о школе, в которой учатся его внуки – «лучшая гимназия в районе» – где детей массово отправляют к репетиторам – учителям других классов, потому что в своем классе репетиторствовать неэтично. «Это система, – отметил Похлебаев. – Подобное нередко случается и в медицине, когда врач в поликлинике под разными предлогами отказывается лечить и направляет пациента в медицинский центр, где сам же лечит, но уже за деньги».

В ответ Мякуш заявил, что законопроект принимается лишь в первом чтении, и обсуждать его будут столько, сколько будет нужно. Однако в самом законопроекте заложено, что Установить, что поправки к принимаются только до 26 декабря 2018 года, а сам закон будет действовать до 31 декабря 2019 года. То есть принять его в окончательном варианте собираются довольно быстро.

А председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Константин Захаров уточнил, что освобождение о налогообложения репетиторов предусмотрено федеральным законодательством и регион на него повилять не может.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.12.18

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