Материнство и сменяемость власти: по каким критериями отбирали новых вице-спикеров южноуральского парламента

В Законодательном собрании Челябинской области появились новые вице-спикеры.

Как уже сообщал «Новый День», вице-спикеры Законодательного собрания Челябинской области Семен Мительман и Александр Журавлев сложили свои полномочия: первый решил заняться докторской диссертацией, второй – сосредоточиться на бизнесе.

Комментируя сегодня свое решение, Александр Журавлев, пребывающий в статусе депутата 22 года, заявил о том, что должна быть сменяемость власти. Правда, депутатский мандат, а также должность председателя комитета по социальной политике он оставил за собой.

Депутат от партии «Справедливая Россия» Ольга Мухометьярова отметила, что все вице-спикеры, председатели комитетов и их заместители – представители партии власти, между тем депутаты других партии работают ничуть не хуже. И предложила активнее продвигать в руководящие структуры ЗСЧО представителей оппозиционных фракций.

Однако освободившиеся места, как и предполагалось, заняли единороссы Марина Поддубная и Олег Голиков.

Спикер регионального парламента Владимир Мякуш объяснил, что их кандидатуры выдвигались, исходя из целесообразности и эффективности.

Например, Марина Поддубная: «Окончила филологический факультет, кандидат педагогических наук, многие профессии освоила, – начал перечислять достоинства кандидата Мякуш. – Учитель (в школе проработала около года, а потом «пошла по комсомольской линии» – прим. НД), в комсомоле работала, возглавляла управление по делам молодежи Челябинска, управление по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области, была заместителем главы Коркинского муниципального района по социальным вопросам, с 2012 года возглавляла управление социальной политики. В 2015 году избралась депутатом (по партийным спискам – прим. НД). Мы ей доверили комитет по информационной политике».

Закончив читать биографическую справку, Мякуш отметил, что Поддубнаяя является почетным членом Российского союза молодежи («Пора взрослеть», – прокомментировал этот факт сам Мякуш) и добавил, что, предлагая ее в спикеры ЗСЧО, исходил из гендерной политики Госдумы и Кремля. «Социальную политику нужно доверить женщине, которая чувствует и материнство, и образование, и лечение», – резюмировал Мякуш.

У Олега Голикова оказались другие преимущества, позволяющие ему занять столь высокий пост в региональном парламенте:

«Недавно отметил 50-летие, два высших образования – «Энергоснабжение промышленных предприятий» и «Менеджер-экономист по антикризисному управлению», третий созыв в ЗСЧО, советник губернатора по территориям опережающего социально-экономического развития», – перечислил Мякуш. И добавил, что Голиков, как и Поддубная, в 2018 году награжден медалью «За заслуги в законотворческой деятельности». Правда, какие конкретно заслуги, не уточнил. Депутаты спорить со спикером не стали и предложенные кандидатуры утвердили.

Возник единственный вопрос: если Журавлев с Мительманом из ЗСЧО не ушли, а Голиков станет вице-спикером на освобожденной основе, где взять деньги на его зарплату.

«У нас освободилась ставка председателя комитета по информационной политике, который продолжит курировать Поддубная, – ответил Мякуш. – Так что дополнительных расходов не потребуется».

Поскольку Олег Голиков является председателем комитета по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, он будет курировать эти сферы в должности вице-спикера.

Завершая обсуждение, Спикер Мякуш обратился к депутату Мухометьяровой: «Мы обсудим ваше предложение». Но не сказал, когда.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.12.18

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