Администрацию южноуральского села оштрафовали за неубранную с пастбища свалку

Суд за неисполнение предписания челябинского Россельхознадзора оштрафовал на 100 тысяч рублей администрацию сельского поселения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, 18 декабря администрация Нагайбакского сельского поселения привлечена мировым судьей к административной ответственности.

Напомним, что 6 ноября этого года государственный инспектор отдела государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по Челябинской области провел внеплановую выездную проверку в отношении удминистрации Нагайбакского сельского поселения одноименного района на предмет выполнения предписания, выданного 30 мая 2018 года. Тогда было установлено, что на части земельного участка сельскохозяйственного назначения (пастбище) в поселке Петровский расположена свалка ТБО и отходы животноводства на площади 100 квадратных метров.

«В ходе проведения внеплановых контрольных мероприятий установлено, что ранее выданное предписание администрацией не исполнено. Был составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание. Материалы дела направлены на рассмотрение мировому судье судебного участка № 1 Нагайбакского района», – сообщили в ведомстве.

18 декабря за невыполнение в установленный срок предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства управления Россельхознадзора по Челябинской области мировой судья судебного участка № 1 Нагайбакского района привлек к административной ответственности администрацию Нагайбакского сельского поселения и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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