В Челябинске снова объявлен режим «черного неба»

В Челябинске снова нечем дышать: к вечеру город заполнил неприятный химический запах, вызывающий спазмы дыхательной системы. Ситуация усугубляется понижением температуры и практически безветренной погодой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с тем, что в ближайшие дни в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, в Челябинске объявлены НМУ 1 степени опасности.

Усиления ветра в течение ближайшей недели не ожидается.

Напомним, смог держался над Челябинском без перерыва со 2 по 18 декабря.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.12.18

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