На Южном Урале температура упадет ниже 30 градусов мороза

В Челябинской области продолжает холодать.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентра, регион ждут морозные выходные.

Уже сегодня днем температура в низинах может опуститься до -19 градусов, хотя в целом по области прогнозируется -10, -15 градусов Цельсия.

В ночь на субботу, 22 декабря, ожидается небольшой снег, изморозь. Температура -17, -23, в низинах – до 28 градусов мороза. Днем в регионе синоптики обещаюь такую же температуру, как и сегодня, хотя в низинах столбик термометра может опускаться к отметке -20 градусов.

В ночь на воскресенье похолодает до -19, -24, при прояснении – до 32 градусов мороза. Днем ожидается -13, -18, в горах и низинах – до 23 градусов ниже нуля.

В Челябинске сегодня днем синоптики прогнозируют -12, -14 градусов. В ночь на субботу похолодает до 18-20 градусов ниже нуля. В субботу сохранится относительно мягкая погода с температурой -10, -12.

В ночь на воскресенье похолодает до 22-24 градусов мороза. Днем ожидается 14-16 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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