Ученые вывели формулу счастья

Заявления о том, что удовольствие от дарения длится дольше радости от получения подраков, нашли научное подтверждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники Университета Чикаго Бут и Северо-Западного университета США пришли к выводу, что счастье, которое чувствует человек после определенных событий или действий, уменьшается с каждым разом, когда это событие происходит. Подобное явление известно как гедонистическая адаптация и относится помимо прочего к получению подарков. Но если люди сами постоянно дарят подарки, то уровень их счастья от этого действия не уменьшается или уменьшается намного медленнее, чем в том случае, когда они подарки получают.

В ходе эксперимента студенты получали по 5 долларов в течение 5 дней; они должны были каждый раз тратить деньги на одну и ту же вещь. Исследователи случайным образом назначали, кто будет тратить деньги на себя, а кто – на кого-то другого. Участники анализировали свой опыт расходования средств и уровень счастья в конце каждого дня.

Результаты эксперимента продемонстрировали четкую закономерность: участники начали с аналогичного уровня самооценки счастья, затем те, кто тратил деньги на себя, сообщили об устойчивом снижении этого ощущения к концу 5-дневного периода. А те, кто тратил деньги на других, испытали одинаково сильную радость от отдачи все пять раз.

Затем исследователи провели второй онлайн-эксперимент: более 500 участника сыграли 10 раундов в словесную игру. Они выиграли по 0,05 доллара за раунд, которые либо оставляли себе, либо жертвовали на благотворительные цели по своему выбору. После каждого раунда участники раскрывали степень, в которой победа заставляла их чувствовать себя счастливыми.

И снова самооценка счастья тех, кто отдал свои выигрыши, уменьшалась гораздо медленнее, чем радость, о которой сообщали те, кто оставлял деньги себе.

«До сих пор считалось, что если человек хочет сохранить ощущение счастья на долгое время, ему нужно отдыхать от привычного и испытывать что-то новое, – цитирует журнал Association for Psychological Science одного из авторов исследования, сотрудника Школы бизнеса Университета Чикаго Бут Эда О'Брайена. – Наше исследование показывает, что ощущения от повторных пожертвований, даже идентичных другим, могут по-прежнему сохраняться свежими и относительно приятными, как бы долго мы это ни делали».

Адаптация к вдохновляющему опыту может быть функциональной в той мере, в какой это побуждает нас искать и приобретать новые ресурсы, поясняют ученые. Когда люди сосредотачиваются на результате, например, на получении оплаты, они могут легко сравнивать результаты, что снижает их чувствительность к каждому опыту. Когда люди сосредотачиваются на действиях, таких как пожертвования на благотворительность, они могут меньше концентрироваться на сравнении и вместо этого воспринимают каждый акт дарения как уникальное событие, приносящее счастье.

«Мы также можем медленнее приспосабливаться к счастью, порождаемому дарением, потому что дарение другим помогает нам поддерживать нашу просоциальную репутацию, укрепляя наше чувство социальной связи и принадлежности», – подчеркивают исследователи.

В дальнейшем ученые собираются проанализировать, будут ли их вывод справедливы при использовании крупных денежных сумм. И одинаково ли долго длится удовольствие при одаривании друзей и незнакомцев.

Москва, Игорь Юров

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