Началось: свет переходит в наступление

Северное полушарие Земли пережило саму длинную ночь 2018 года – от начала захода Солнца 20 декабря до восхода 21 декабря на широте Москвы прошло 17 часов 4 минуты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наступивший день будет длиннее, а грядущая ночь, соответственно, короче на 1 минуту. Аналогичное соотношение темного и светлого времени суток сохранится и 22 декабря. В ночь на воскресенье – 23 декабря – тьма отвоюет 1 минут, но наступивший день эту минуту вернет. Этот период называется зимним солнцестоянием. С 25 декабря день начнет прибывать на 1 минуту в сутки, а в последний день года – 31 декабря увеличится сразу на 2 минуты.

21 декабря в 22 часа 23 минуты по всемирному времени (01:23 22 декабря мск) Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет ее наименьшего склонения – 23 градуса 26,17 минут (в созвездии Стрельца) и в северном полушарии наступит астрономическая зима. Это событие называют космическим Новым годом, который в текущем году совпадает с полнолунием и максимум метеорного потока Урсиды.

На широте Москвы и Челябинска Солнце несколько дней будет подниматься над горизонтом на высоту не более 11 градусов. А выше широты 66,5 градусов светило вообще не восходит, и ночь длится круглые сутки. Лишь сумерки в этих широтах говорят о том, что Солнце где-то под горизонтом в середине сумеречного сегмента.

На Северном полюсе Земли не видно не только Солнца, но и сумерек, поэтому направление на Солнце можно узнать лишь по созвездиям. С Северного полюса оно будет видно по направлению ниже созвездия Геркулеса. 23 декабря Солнце пересечет 18 часовой меридиан и начнет подниматься вверх по эклиптике, начиная путь к весеннему равноденствию, когда оно пересечет небесный экватор.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.12.18

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