Саткинский чиновник, виновный в гибели школьницы, отделался условным сроком

Бывший саткинский чиновник, из-за халатности которого погибла одна школьница и покалечилась другая, получил условный срок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинский городской суд признал бывшего начальника управления земельными и имущественными отношениями администрации Саткинского района виновным в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

В суде установлено, что обвиняемый не исполнил свои обязанности по обеспечению безопасности недостроенного объекта «Физкультурно-спортивный комплекс с устройством ледовой площадки»: территория здания не была полностью огорожена. В результате 4 июля 2017 года на недострой пробрались две девочки 13 и 11 лет и которые упали с высоты строящегося объекта. В результате падения 13-летняя девочка скончалась на месте, 11-летняя получила множественные переломы грудных позвонков.

В ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии экс-чиновник вину не признал. Однако доказательства стороны обвинения убедили суд в виновности подсудимого.

Бывший чиновник приговорен к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службах, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях на срок 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.12.18

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