80-летняя челябинка, покалеченная автоматическими дверьми, отсудила у супермаркета 100 тысяч

Челябинская пенсионерка отсудила 100 тысяч рублей у магазина известной торговой сети, двери которого ее покалечили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурорской проверкой установлено, что в августе 2017 года 82-летняя пенсионерка получила телесные повреждения вследствие удара автоматическими дверями и последовавшего за этим падения. Женщина получила переломы бедренной и плечевой костей.

В интересах потерпевшей пожилой челябинки прокурор обратился в суд с требованиями к ООО «Агроторг» о взыскании в пользу женщины материального вреда. Решением суда требования удовлетворены частично на сумму 40 тысяч рублей.

Не согласившись с решением, прокурор принес апелляционное представление, указав, что страдания и переживания истца не учтены в полном объеме. В результате перенесенной травмы истец лишилась возможности обслуживать себя без посторонней помощи, ограничена в передвижении, нуждается в постоянном постороннем уходе. Страдания и переживания потерпевшей усиливаются от осознания своей беспомощности. Ответчик ООО «Агроторг» не организовал в помещении магазина безопасные условия прохода через автоматические двери всем покупателям, в том числе лицам пожилого возраста.

Апелляционное представление удовлетворено апелляционной коллегией Челябинского областного суда.

Сумма компенсации морального вреда увеличена до 100 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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