Челябинский МУП не смог вернуть лицензию на обращение с отходами

Вступило в законную силу решение суда об аннулировании лицензии челябинского МУП «Городской экологический центр».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее надзорное ведомство в арбитражном суде вступило в судебный процесс по делу по заявлению лицензирующего органа об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности на территории свалки в черте города Челябинска, выданной МУП «Городской экологический центр».

«В нарушение требований лицензионного законодательства у МУП «Горэкоцентр» отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии заявленной деятельности государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам производства. В связи с чем, МУП «Городской экологический центр» не имело права на обезвреживание и размещение отходов на территории города Челябинска».

Прокуратурой области правовая позиция управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области была поддержана.

Арбитражным судом области требования удовлетворены, лицензия предприятия аннулирована.

По результатам апелляционного пересмотра дела 19 декабря Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом в удовлетворении жалобы МУП «Городской экологический центр» отказано, судебный акт первой инстанции оставлен в силе.

Таким образом, решение арбитражного суда вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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