Южноуральские общественники настаивают на мусоропереработке, минэкологии против

Общественники уверены, что в Челябинской области необходимо строить мусороперерабатывающие производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты движения отметили, что в регионе есть множество территорий с накопленным экологическим ущербом, подходящих для строительства мусороперерабатывающих заводов. Речь идет о бывших промзонах, где уже нет производств, и которые могли бы быть использованы под размещение таких предприятий.

«В министерстве экологии региона не принимают этот факт во внимание, при том, что президент страны Владимир Путин сделал особый акцент на необходимости создания целой индустрии переработки мусора. Во время большой пресс-конференции 20 декабря глава государства подчеркнул: в стране необходимо возвести 200 мусороперерабатывающих заводов до 2024 года», – заявили общественники.

В связи с этим представители движения подготовили и направили в министерство экологии Челябинской области комплексные предложения по доработке очередной версии региональной территориальной схемы обращения с отходами. В рекомендациях, в частности, указана необходимость учета экологических рисков, проведения объективных и достоверных замеров объемов накопления мусора в регионе, учтена реальная численность населения.

«В территориальную схему должны быть включены все этапы: от первичного сбора мусора до вторичной переработки, как этого требуют и закон, и основные положения «мусорной» реформы. Но схема, принятая у нас в регионе, не учитывает строительство мусороперерабатывающих предприятий. При таких условиях эффективная реализация «мусорной» реформы в Челябинской области невозможна», – прокомментировали в ОНФ.

По мнению экспертов, доработка региональной территориальной схемы обращения с отходами позволит избежать повторения мусорного коллапса.

Интересно, что чиновники министерства экологии Челябинской области предпочитают при обсуждении этой проблемы прикидываться «дурачками».

Так, в ответе Минэкологии первому вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Юрию Карликанову по поводу обращения в региональный парламент активиста движения «Стоп-ГОК» Василия Московца, датированном 11 декабря нынешнего года, говорится: «В соответствии с терминологией, предусмотренной федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ (статья 1) под обращением с отходами понимается деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. Понятия «переработка отходов», «мусороперерабатывающий завод» не определены действующим законодательством». Так что в 2019 году чиновники о мусороперерабатывающем заводе даже думать не будут.

Подготовила ответ-отписку некто Юлия Жукова. Подписал министр экологии Челябинской области, экс-декан факультета экологии ЧелГУ, экс-заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования ЧелГУ, доктор биологических наук Сергей Лихачев.

Г-н Лихачев очень любит поправлять своих оппонентов, подчеркивая, что экология – «это не проблема, это наука». Между тем, уже в Толковом словаре русского языка Сергея Ожегова, помимо этого значения, содержится также второе определение – «состояние организмов, населяющих общую территорию, их отношения друг к другу и к окружающей среде». В качестве примеров использования слова «экология» в данном контексте приводятся: «экология леса, экология водоема». А Большой толковый словарь русского языка под редакцией Сергея Кузнецова дает еще одно определение: «Природа и вообще среда обитания всего живого (обычно о плохом их состоянии)».

Несмотря на это, челябинский министр экологии продолжает высокомерно поучать оппонентов, как правильно употреблять термин «экология». А вот научить своих подчиненных, как правильно употреблять термин «утилизация твердых коммунальных отходов», почему-то не считает нужным.

Между тем, как ученый-эколог Лихачев должен был бы знать, что утилизация ТКО включает в себя такие способы, как, например, захоронение, сжигание, компостирование и использование в качестве вторичного сырья. А как чиновник обязан был уже ознакомиться с постановлением правительства РФ «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» (с изменениями на 15 сентября 2018 года), где говорится: «При выборе технологий обработки, утилизации, обезвреживания твердых коммунальных отходов приоритетными являются технологии, обеспечивающие получение конечного продукта, доступного для применения в других технологических процессах в качестве исходного сырья или добавки к основному сырью». То есть приоритетными являются именно технологии по переработке отходов. Которые министерство экологии Челябинской области упорно не хочет замечать, заявляя, что они «не определены действующим законодательством».

Челябинск, Виктор Елисеев

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