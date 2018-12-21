Подрезали: в Челябинске внедорожник перелетел через остановку и врезался в киоск

В Челябинске внедорожник врезался в киоск «Вечерний Челябинск».

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД города, инцидент произошел накануне вечером на Комсомольском проспекте.

Китайская легковушка подрезала Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 18-летний челябинец. Неопытный водитель резко изменил направление движения и едва не врезался в маршрутный ПАЗ, стоявший на остановке «Пионерская». Уходя от столкновения, молодой человек вылетел на тротуар и врезался в киоск.

По официальным данным жертв и пострадавших нет.

Горожане отмечают, что в данный кисок автомобили «влетают» довольно часто.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 21.12.18

Южноуральские общественники настаивают на мусоропереработке, минэкологии против. / Челябинский МУП не смог вернуть лицензию на обращение с отходами. / 80-летняя челябинка, покалеченная автоматическими дверьми, отсудила у супермаркета 100 тысяч. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»