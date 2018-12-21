Ученики челябинской гимназии госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию

В Челябинске ученики одной из гимназий массово слегли из-за подозрения на кишечную палочку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врачи разбираются с массовым заболеванием среди учащихся младших классов гимназии №10.

Первыми о заболевании сообщили родители школьников. По словам челябинцев, сегодня на занятия пришли едва ли половина учащихся младших классов.

В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области подтверждают, что случаи заболевания были зафиксированы 20 и 21 декабря. По некоторым данным, несколько школьников находятся в больнице в подозрением на кишечную инфекцию.

Руководство образовательного заведения решает вопрос о возможном объявлении карантина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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