В Челябинске обнаружили водителя маршрутки, не имеющего прав

В Челябинске за рулем маршрутки оказался водитель, не имеющий прав.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД города, Ford Transit, следовавший по маршруту №39, сотрудники ДПС остановили на улице Братьев Кашириных. Водитель предъявил права, выданные в Киргизии. Но оказалось, что это водительское удостоверение выдавалось другому человеку, а мужчина приехал в Челябинск из Таджикистана и Киргизии некогда не был.

Позже выяснилось, собственного водительского удостоверения его лишили за многочисленные нарушения ПДД, в том числе и за вождение в пьяном виде.

Теперь руководству компанию, обслуживающей маршрут, придется объяснить, как на линии оказался водить, лишенный прав, да еще с чужим удостоверением.

Челябинск, Павел Зварзин

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