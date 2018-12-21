В Челябинске провалили торги на строительство поселка для участников саммитов ШОС и БРИКС

Застройщики не захотели строить поселок для участников саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске не оказалось желающих посостязаться за право на разработку документации и строительство домов для размещения сопровождающих глав государств – участников ШОС и БРИКС на время саммитов 2020: на торги не поступило ни одной заявки.

Вчера, 20 декабря, признала торги не состоявшимися.

Напомним, в рамках подготовки саммитов планировалось построить в Челябинске и Сосновском районе три «президентских» поселка. По задумке организаторов, по окончании встреч на высшем уровни дома в поселках планировалось выставить на продажу. Что касается данного тендера, заказчиком выступало АО «Лидер», принадлежащее правительству Челябинской области. Строительство 48 домов в поселке Белый Хутор оценили максимум в 173 миллиона рублей. При этом обеспечения заявки не требовалось.

Однако даже столь мягкие условия не вызвали интереса у потенциальных застройщиков.

Напомним, несмотря на все усилия правительства Челябинской области, бизнес-сообщество не проявляет интереса к подготовке города к саммитам ШОС и БРИКС, которые должны пройти в областном центре в 2020 году: даже после того, как Челябинск официально объявили городом проведения форума лидеров этих международных организаций, властям не удалось найти инвесторов на возведение основных объектов мероприятий. Единственный частный проект – строительство конгресс-холла «Таганай». Однако инвестор добивался одобрения своего проекта задолго до того, как Челябинск стал претендовать на принятие саммитов. Остальные объекты возводятся на бюджетные деньги, причем пока тратятся средства регионального бюджета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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