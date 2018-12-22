Двух молодых людей расстреляли в центре Миасса

Водитель иномарки открыл огонь рядом с торговым центром в центре Миасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в четверг, 20 декабря, недалеко от ТЦ «Слоне», расположенного в центре Миасса.

По словам отца одного из пострадавших, его сын с другом ехали на автомобиле Mercedes-Benz, когда их «подрезал» Porsche Cayenne. Автохаму уступили дорогу, одна, проехав несколько десятков метров, машина остановилась.

Из Porsche выскочил мужчина и начал пинать авто южноуральцев. Когда один из парней вышел, тот набросился на него, повалил на землю и начал избивать. Ему на выручку бросился друг, но в это время из элитной иномарки вышел еще один мужчина и открыл стрельбу из пистолета. Сначала он выстрелил в ногу бросившему на помощь молодому человеку, потом подошел к лежавшему на спине его товарищу и тоже выстрелил в ногу, а потом несколько раз ударил пистолетом по голове.

Наиболее пострадавший молодой человек был госпитализирован. При этом, по словам его отца, полиция без особого энтузиазма начала проверку по инциденту. Впрочем, водителя и пассажира Porsche уже опросили. Они настаивают, что защищались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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