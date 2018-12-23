Два человека погибли и трое пострадали на южноуральской трассе

Пять человек пострадали на трассе в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 22 декабря, около 18:00. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях

«ДТП на Курганской трассе, между селом Миаское и Канашево. Ваз 10-й модели 45 региона и грузовик . Двое погибших, двое в среднем состоянии, один человек в тяжелом (коме) и все пассажиры 10-ки», – написали южноуральцы.

По словам знавших водителя ВАЗа, он не смог справиться с управлением на заснеженной трассе. Молодому человеку было всего 18 лет. «Это был добрый, правильный, отзывчивый и веселый парень. Так получилось: погодные условия, мало опыта», – рассказала его знакомая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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