В Челябинске дочку «Мечела» оштрафовали за экологические нарушения

«Мече-Кокс» оштрафовано за нарушения законодательства в сфере обеспечения экологической безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранная прокуратура областного центра проверила исполнение ООО «Мечел-Кокс» экологических требований при осуществлении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обращении опасных отходов предприятия.

По результатам проверки выявлены нарушения обязательных экологических и технологических нормативов в сфере охраны атмосферного воздуха и обращении отходов производства, отнесенных к опасным отходам.

В процессе осуществления производственной деятельности газоочистные установки на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не обеспечивает очистку (обезвреживание выбросов) на уровне установленных проектных и пуско-наладочных показателей.

«ООО «Мечел-Кокс» нарушены требования федерального законодательства о проведении производственного экологического контроля в 2017-2018 годах на источниках выбросов в соответствии с План-графиком контроля выбросов загрязняющих веществ на источниках в период действия неблагоприятных метеорологических условий II степени, – рассказали в надзорном ведомстве. – Производственный экологический контроль инструментальным методом с привлечением специалистов аттестованной лаборатории в период неблагоприятных метеорологических условий II степени не выполнен в полном объеме».

Кроме того, прокуратура установила, что отнесенные ко второму классу опасности отходы на предприятии накапливаются и хранятся на открытой площадке, не исключающей свободный доступ и контакт с указанными отходами посторонних лиц, что создает угрозу причинения вреда здоровью граждан и окружающей среде.

Челябинским природоохранным прокурором в отношении ООО «Мечел-Кокс» возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения региональное управление Росприроднадзора оштрафовало предприятие на 310 тысяч рублей.

Руководство предприятия приняло меры к устранению выявленных нарушений природоохранного законодательства, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.12.18

Два человека погибли и трое пострадали на южноуральской трассе. / «Дети или олигархи?» В Челябинске прошел Марш матерей, отцы в стороне не остались (ФОТО). / Двух молодых людей расстреляли в центре Миасса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»