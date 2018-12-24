Суд огласил приговор бизнесмену, помогавшему топ-менеджеру «Ростелекома» получить взятку

В Челябинске суд огласил приговор бизнесмену, ставшему посредником в деле экс-топ-менеджеру «Ростелекома».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, челябинский предприниматель признан виновным в посредничестве в коммерческом подкупе и взятке экс-топ-менеджеру «Ростелекома» Василию Прокопенко.

В суде установлено, что в феврале-марте 2015 года выступил посредником при получении топ-менеджером «Ростелекома», курировавшим в Челябинске проект «Безопасный город», 2,4 миллиона рублей от 16-миллионного подкупа, переданного представителями ООО «Ланит-Урал» за победу в конкурсе на поставку и установку оборудования для проекта. Год спустя он передал тому же Прокопенко 8 миллионов рублей из 29 миллионов от тех же коммерсантов, также за помощь в участии в работе над «Безопасным городом».

В апреле нынешнего года Василий Прокопенко был приговорен за получение взятки к 5 годам лишения свободы. ООО «Ланит-Урал» оштрафовали на 115 миллионов рублей.

Бизнесмена-посредника суд приговорил к четырем годам двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 8 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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