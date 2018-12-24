Три женщины погибли в результате аварии под Челябинском

В пригороде Челябинска три человека погибли в ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинской области, авария произошла около вчера, 23 декабря,09:00 на 21 км автодороги Челябинск – Троицк на территории Копейска.

59-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 111840», не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части вправо и врезалась в электроопору. В результате ДТП, водитель и пассажиры, 56-летняя женщина и женщина в возрасте 44 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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