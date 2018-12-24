В Челябинске возбудили дело в отношении продавца алкогольной продукции

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении продавца алкогольной продукции, призывающего употреблять спиртное.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дело возбуждено по факту рекламы магазина разливных алкогольных напитков, на которой изображен человек и надпись «#Але Налей». Рекламный баннер горожане обнаружили на проспекте Ленина.

Ведомством установлено, что указанная реклама содержит признаки нарушения требований Закона о рекламе. Так, действующее законодательство запрещает использовать образы людей в рекламе алкогольной продукции.

«Помимо использования в рекламе визуального образа человека в тексте приведено такое словосочетание как «Але Налей». Антимонопольная служба пришла к предварительным выводам, что указанный рекламный слоган фактически воспринимается как осуждение воздержания от употребления алкогольной продукции, реализацию которой осуществляет рекламируемый магазин, – заявили в ведомстве. – В данном случае в рекламе высказывается оценочное суждение в отношении отказа от употребления алкоголя, поскольку фраза «Але налей» может восприниматься в значении «Не отказывайся от…»

Согласно п.2 ч.1 ст.21 Закона о рекламе реклама алкогольной продукции не должна осуждать воздержание от употребления алкогольной продукции».

Заседание комиссии УФАС состоится в феврале 2019 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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