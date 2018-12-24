В новогодние каникулы челябинцев ждут больше ста праздничных мероприятий

Более ста мероприятий пройдут в Челябинске в новогодние праздники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спектакли для детей и взрослых, творческие конкурсы, представления на открытом воздухе приготовили для челябинцев и гостей города. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника управления культуры Челябинска Элеонора Халикова.

«В основную афишу вошли 115 новогодних мероприятий, подготовленных подведомственными учреждениями культуры как для самых юных челябинцев, так и для детей школьного возраста. В муниципальных библиотеках города пройдет более 100 новогодних мероприятий для детей, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья», – сообщила чиновница.

Сегодня, 24 декабря, в 17:00 состоится открытие главной елки и ледового городка Челябинска на площади Революции. Здесь пройдут праздничный концерт и подведение итогов конкурса «Дед Мороз и Снегурочка».

В муниципальных профессиональных театрах подготовлены спектакли: «Новогодние приключения Снегурочки и ее друзей» в Новом художественном театре, «Кракатук» по мотивам сказок Эрнста Теодора Амадея Гофмана в «Манекене», «Космические приключения в Новый Год» в театре песочной живописи и теней «Скарабей». Стоимость билетов на представление от 150 до 250 рублей.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, на площади Революции в 23:00 начнется праздничное мероприятие «Новогодняя ночь». В трехчасовой программе – творческие номера от лучших коллективов города, конкурсы, игры. В 24:00 с большого экрана состоится прямое включение – бой кремлевских курантов и обращение президента РФ Владимира Путина.

В новогодние каникулы, у главной сцены центра зимних развлечений – ледового городка, юных челябинцев и их родителей, ежедневно, со 2 по 6 января, с 13:00 будет ждать Новогодняя театрализованная игровая программа на свежем воздухе «Сказочный патруль. История новогодняя».

7 января на площади Революции пройдет народное игровое представление «Городские Святки», в программе мероприятия – творческие номера от лучших коллективов города, конкурсы, гадания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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