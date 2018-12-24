В Воронеже пожарные закидали пожар снежками (ВИДЕО)

Воронежские пожарные победили возгорание с помощью снежков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожарные наряд жители одного из домов Воронежа вызвали из-за возгорания проводов. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Прибывшие на место огнеборцы столкнулись со сложностями: оказалось, что пылающий кабель находится довольно-таки высоко. К тому же, он зацепился за линию электропередач.

Недолго думая, пожарные начали лепить снежки и бросаться ими по кабели.

«Лестницы для слабаков, поэтому парни слепили снежки и пошли на абордаж»

«Кабель удалось сбросить на землю, где его спокойно залили водой», – рассказали авторы telegram-канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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