В двух районах Южного Урала объявили карантин по бешенству

В двух районах Челябинской области власти ввели карантин по бешенству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение за подписью губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территориях, указанных в перечне неблагополучных пунктов Челябинской области, в которых устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, – говорится в документе. – Определить угрожаемыми зонами по бешенству животных город Чебаркуль Чебаркульского муниципального района, село Уйское Уйского сельского поселения Уйского муниципального района Челябинской области».

По некоторым данным, в Чебаркуле обнаружили больную бешенством кошку, в Уйском – собаку.

На этих территориях действуют запреты на проведение выставок собак и кошек на территориях неблагополучных пунктов, на торговлю домашними животными на территориях неблагополучных пунктов, на вывоз животных за пределы неблагополучных пунктов, на отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и так далее) диких животных на карантинированных территориях и в угрожаемых зонах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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