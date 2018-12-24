«Спасите Дедушку Мороза!» Символ будущего года пугает россиян (ФОТО)

Фотографии символа следующего года, установленного в Самаре, переполошили социальные сети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый жуткий символ Нового года установили в самарском парке Дружбы. Об этом сообщает telegram-канал «Вестник России».

На снимках, публикуемых каналом, изображена жуткого вида свинья – символ грядущего 2019 года. Можно предположить, что снежная фигура улыбается, но ухмылка весьма устрашающа.

Авторы telegram-канала саркастически замечают: «Посмотрите, он как будто задумал напасть на Дедушку Мороза».

«Нам намекают, что этот год будет еще страшнее», – комментируют россияне в социальных сетях.

Фото telegram-канала «Вестник России»

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