В Челябинске ограбили ювелирный магазин

В Челябинске ограбили ювелирный салон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне, 23 декабря, на Комсомольском проспекте сразу после закрытие магазина. Двое в масках разбили выставочные витрины, схватили несколько лотков с ювелирными украшениями и скрылись до приезда сотрудников охранного предприятия, обслуживающего салон.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Предварительно ущерб магазина оценен в 700 тысяч рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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