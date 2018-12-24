Сильные морозы продержатся еще пару дней

Сильные морозы продержатся на Южном Урале еще пару дней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», последняя ночь зимнего солнцестояния будет очень холодной: столбики термометров опустятся до -29 градусов Цельсия, а в низинах – до -32. 25 декабря – день, когда световая часть суток начнет удлиняться, обещает стать самым холодным на текущей неделе: днем до -23, к вечеру – до – 27. При этом из-за высокой влажности будет ощущаться на 5 -6 градусов холоднее. В среду немного потеплеет.

В четверг повышение температуры продолжится, и в пятницу, 28 декабря, синоптики обещают не ниже -10 градусов.

Челябинск, Павел Зварзин

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