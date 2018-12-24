В Челябинске трамвай протаранил маршрутку (ВИДЕО)

В Челябинске трамвай столкнулся с маршрутным такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня в 15 часов 2 минуты на перекрестке улиц Горького и Первой пятилетки.

Трамвай начал движение от остановки, в это время водитель маршрутки, двигавшийся с вагоном в попутном направлении решило развернуться через трамвайные пути.

Машрутчик даже не притормозил, то, что трамвай движется наперерез, его тоже не смутило.

Водители утверждают, что по полосе, по которой двигалась маршрутка, на данном перекрестке движение разрешено только прямо. То есть маршрутчик не просто не пропустил трамвай, но и вообще грубо нарушил ПДД.

После удара маршрутка заблокировала пути, остановив движение трамваев во всех направлениях на час. В данный момент движение восстановлено.

Челябинск, Павел Зварзин

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