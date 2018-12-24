В России начали отмечать Рождество

25 декабря во многих странах мира отмечают Рождество. К миллионам празднующих присоединятся и около 2% южноуральцев. Сегодня они отметят Рождественский сочельник. В этот день принято воздерживаться от пищи до первой звезды, а вечером собираться всей семьей за праздничным столом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области проживает около 30 тысяч немцев, почти 2 тысячи поляков, а также финны, представители прибалтийских народов, итальянцы, испанцы, французы и американцы.

Для желающих посетить в канун рождества церковь сегодня в католическом и лютеранском храмах (оба расположены в Металлургическом районе Челябинска) пройдут праздничные службы. Еще одна литургия состоится 25 декабря.

Католики будут праздновать Рождество 8 дней, отмечая дни, посвященные посвящённые Святому Семейству, Пресвятой Деве Марии, апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, первомученику святому Стефану, невинным вифлеемским младенцам, убитым царём Иродом вместо Христа.

В течение октавы Рождества священники-паллотины из Челябинска планируют посетить все филиалы прихода в области (Копейск, Коркино, Миасс, Златоуст, Ясные Поляны, Магнитогорск) и совершить богослужения для проживающих там католиков.

Впрочем историки уверены, что Рождество в декабре с полным правом могут отмечать все россияне.

Традиция отмечать день солнцеворота зародилась в глубокой древности. Персы-земледельцы в этот период праздновали рождение солнечного бога Митры. С помощью ритуалов они помогали Митре родиться и набрать сил, чтобы весной победить зиму. Славяне считали, что именно в тот момент, когда день начинает прибывать (в этом году это астрономическое событие приходится как раз на 25 декабря), рождается Даждьбог – податель тепла и света. В ночь на 25 декабря разводили костры из соломы для того, чтобы души предков «грелись». С 25 декабря по 6 января проходили Святки с традиционными колядками и гаданиями.

Отметим, что культовые праздники, связанные с рождением света в дни зимнего солнцестояния, есть практически у всех народов мира. Поэтому христианская церковь специально к этому дню приурочила Рождество, чтобы подчеркнуть победу Света над Тьмой. Произошло это в IV веке. Римский император Константин, бывший язычником, принял христианство и специальным указом узаконил религию Иисуса. Новая церковь сразу повела борьбу с существовавшими культами, используя для этого и наполняя новым христианским смыслом традиционные языческие обряды и праздники.

В России Рождество до 1917 года тоже отмечали в декабре. После революции и изменения календаря, русская православная церковь отказалась жить по новым порядкам. Есть и еще одно объяснение – русская церковь не захотела переходить на новый календарь, чтобы не нарушать решения Никейского вселенского собора. В числе прочего на соборе было постановлено, что христиане не должны праздновать Пасху вместе с иудеями, и что Пасха должна в обязательном порядке отмечаться в первое воскресение после после полнолуния после 21 марта.

Как бы там ни было, Русская православная церковь отмечает Рождество 25 декабря по старому стилю, то есть 7 января, не обращая внимания на астрономическую суть праздника. К ней присоединились Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся Юлианского календаря. Остальные христиане, включая 11 православных церквей, отмечают Рождество 25 декабря. Эти 11 церквей пользуются не «католическим» Григорианским календарем, а так называемым Новоюлианским. Пока он совпадает с Григорианским – расхождение между этими календарями в один день накопится к 2800 году.

Напомним, календарная реформа, заменившая Юлианский стиль на Григорианский, была предпринята в XVI веке при папе Римском Григории XIII, по имени которого и получил свое название новый календарь. Цель реформы состояла в том, чтобы скорректировать нарастающую разницу между астрономическим годом и календарным.

В этих же целях в 1923 году по инициативе Константинопольского патриарха состоялось совещание православных церквей, на котором было принято решение об исправлении Юлианского календаря. Русская православная церковь в силу исторических обстоятельств не смогла принять в нем участия. Правда, узнав о Константинопольских решениях, патриарх Тихон все же издал постановление о переходе на Новоюлианский календарь. Но это вызвало протестные настроения в церковном народе, который в те времена очень болезненно относился ко всем новым порядкам. Поэтому постановление было отменено менее чем через месяц.

Расхождение Юлианского календаря с астрономическим годом в один день накапливается за 128 лет, Григорианского – за 3 тысячи 333 года, а Новоюлианского – за 40 тысяч лет.

Сегодня Московская патриархия заявляет, что вопрос о перемене календарного стиля перед Русской православной церковью не стоит, поскольку Юлианский календарь дорог верующим и является одной из культурных особенностей русской жизни. При этом, отмечать Рождество в декабре не возбраняется. Например, некоторое количество приходов РПЦ в дальнем зарубежье, состоящих преимущественно из местных жителей, отмечают Рождество по новому календарю.

Челябинск, Павел Зварзин

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