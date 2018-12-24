В Челябинске КамАЗ налетел на маршрутку, есть пострадавшие

В Челябинске КамАЗ налетел на маршрутку.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД города, сегодня днем на перекрестке улицы Хлебозаводской и дороги «Северный Луч» грузовик, проворачивая налево, не пропустил автобус «Пежо», следовавший по маршруту №19. По официальным данным, в ДТП пострадали 4 человека.

Очевидцы сообщают, что маршрутка была полной и «скорые» увезли не менее 6 человек.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 24.12.18

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